Донские казаки приняли участие в собрании Федерации конного спорта

Казаки приняли участие в годовом собрании Федерации конного спорта Ростовской области, которое накануне прошло в донской столице.

Отметим, что на сегодняшний день на территории региона действует семь конных взводов при казачьих дружинах Всевеликого войска Донского. Кроме того, власти уделяют особое популяризации конных состязаний в кадетском образовании.

Добавим, как сообщает сайт правительства региона, на следующий год федерацией запланировано проведение 37 мероприятий, включая состязания федерального уровня, а также 10 — регионального.