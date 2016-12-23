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ОБЩЕСТВО

Донские казаки приняли участие в собрании Федерации конного спорта

11:49 Пятница, 23.12.2016

Казаки приняли участие в годовом собрании Федерации конного спорта Ростовской области, которое накануне прошло в донской столице.

Отметим, что на сегодняшний день на территории региона действует семь конных взводов при казачьих дружинах Всевеликого войска Донского. Кроме того, власти уделяют особое популяризации конных состязаний в кадетском образовании.

Добавим, как сообщает сайт правительства региона, на следующий год федерацией запланировано проведение 37 мероприятий, включая состязания федерального уровня, а также 10 — регионального.

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