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ОБЩЕСТВО

Донские китайцы сегодня отмечают Новый год

10:41 Пятница, 27.01.2017

Сегодня донские китайцы будут лепить пельмени с начинкой из мяса и овощей. Это традиционное блюдо для Китайского Нового года, который отмечают предстоящей ночью. В этом году праздник выпал на 28-ое января, но из-за разницы во времени в Ростове представители Поднебесной сядут за стол сегодня в семь вечера. Интересно, что в отличие от россиян гости из Поднебесной украшают свои дома не елками, а живописью из тростника.

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