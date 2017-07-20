Донские парламентарии обсудили профилактику Крымской геморрагической лихорадки

Ряд муниципальных образований области игнорируют профилактику распространения крымской геморрагической лихорадки. Об этом говорили на комитете по социальной политике и здравоохранению донского парламента.

По словам главного санитарного врача региона Евгения Ковалёва, заболевших КГЛ в этом году меньше, чем в прошлом 34 против 37. Однако он попросил областных депутатов разобраться, с чем связано отсутствие химической обработки от клещей на территориях области.

«Такая задача будет стоять перед депутатами и они в ближайшее время на очередных заседаниях муниципальных образований будут озвучивать этот вопрос», — прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике Владимир Катальников.