Донские парламентарии обсудили профилактику Крымской геморрагической лихорадки
Ряд муниципальных образований области игнорируют профилактику распространения крымской геморрагической лихорадки. Об этом говорили на комитете по социальной политике и здравоохранению донского парламента.
По словам главного санитарного врача региона Евгения Ковалёва, заболевших КГЛ в этом году меньше, чем в прошлом 34 против 37. Однако он попросил областных депутатов разобраться, с чем связано отсутствие химической обработки от клещей на территориях области.
«Такая задача будет стоять перед депутатами и они в ближайшее время на очередных заседаниях муниципальных образований будут озвучивать этот вопрос», — прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике Владимир Катальников.
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