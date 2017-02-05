Донские печатные СМИ страдают от тарифной политики ‘Почты России’

Со второго полугодия «Почта России» увеличивает тариф на подписку газет и журналов, он возрастет на 20 процентов. Официальное уведомление уже получили в редакциях донских печатных СМИ. Как восприняли эту новость, не сократит ли это и без того немногочисленную армию подписчиков и стоит ли ожидать улучшения качества доставки периодики до адресата?

«Крестьянка», «Работница», «Мурзилка», «Здоровье». Эти некогда популярные печатные издания теперь в прошлом. Газеты и журналы для многих подписчиков в последнее время, увы, становятся недоступными, особенно в сельской местности. Когда-то, вспоминает 30 лет проработавшая в Песчанокопском районе инструктором по подписке Анна Шеховцова, периодику доставляли буквально в каждый дом.

«Если сравнивать по «Союзпечати», то в те времена мы выписывали 63-65 тысяч изданий, сейчас мы вышли на 17 тысяч. Есть разница? Газеты стали очень дорогими, у нас в основном идут местная газета и областные», — отмечает Анна Шеховцова.

Анна Григорьевна сетует и на качество самой доставки. Люди хотят получать свежие новости, а постоянно опаздывающая периодика не вызывает доверия у подписчиков.

«Они очень поздно выходят в доставку, ведь у почтальонов кроме газет и журналов есть ещё работа — они пенсионеров обслуживают, разносят коммуналку», — поясняет Анна Шеховцова.

Съемочная группа телерадиокомпании «Дон-ТР» посетила главпочтамт села Песчанокопское. Почтальоны готовятся выйти на рабочие места. Каждая из этих женщин обойдёт не менее 500 участков. Жалуются на то, что зарплата уменьшилась по причине сокращения объёмов работы, но километраж остался прежним.

«У нас зарплата была 5 тысяч 800 рублей. Потом добавили с 1 декабря прошлого года, стало 8 тысяч 800 рулей, а с июля убавили, и на 0,75 нас поставили. Получаем 6-7 тысяч рублей», — признается Ирина Алексеенко.

Прежде всего, селяне ждут местную газету «Колос», делятся почтальоны. Оно и понятно, районные новости нужно знать прежде всего. А вот от областной и тем более центральной прессы сегодня подписчики вынуждены отказываться.

«Возможно, это происходит из-за подорожания», — говорит Лариса Терехова.

Читают газеты в основном люди старшего поколения — это добрая привычка, а вот молодёжь в большинстве к чтению не приучена.

Совсем недавно здесь было три киоска, где можно было приобрести газеты и журналы. Один из них — в центре — закрыли. Теперь здесь вместо горячих новостей предлагают горячую шаурму.

Главный редактор районной газеты «Колос» Наталья Алфимова делится своей болью — тираж год от года не растёт, хотя районку любят и знают.

«Цены на доставку растут с каждым годом. Для сельского жителя это очень ощутимо», — объясняет Наталья Алфимова.

Местным районкам ничего не остаётся как развивать альтернативные способы подписки, когда в редакцию приходят читатели и, чтобы сократить свои расходы, приобретают газету на месте. Однако воспользоваться этой услугой могут только жители райцентра.

Увы, но проблема доставки периодических изданий сегодня касается не только районов нашей области, она существует в масштабах всей страны. И, по мнению председателя Ростовского областного отделения союза журналистов России, главного редактора областной газеты «Наше время» Веры Южанской, дело здесь не только в тарифах.

«Острота подъёма цены была два года назад, когда резко возросла. Но сейчас на первый план вышло качество работы почты. У нас скапливаются пачки жалоб от подписчиков. Следует пересмотреть политику внутреннюю «Почты России». Возможно, необходимо сделать акцент на зарплатах не руководства, а рядового состава, пересмотреть тарифную политику, увеличить зарплату почтальонов», — говорит председатель Ростовского областного отделения союза журналистов России, главный редактор областной газеты «Наше время» Вера Южанская.

Тем временем, стало известно, что редакции газет получили официальное сообщение от «Почты России» об увеличении тарифов на подписку со второго полугодия 2017 года на 20 процентов. Теперь нашим коллегам в редакциях остаётся разве что уповать на верных читателей и верить, что преданные подписчики в нелёгкие времена их не оставят.