Донские пограничники задержали жителя Украины с 13 тюками нижнего белья

На окраине села Авило-Успенка Матвеево-Курганского района сотрудники донского пограничного управления задержали жителя Украины с контрабандным нижним бельем. Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области, мужчина пытался пересечь государственную границу на иномарке. Когда автомобиль был остановлен, злоумышленник пытался убежать. Однако, увидев служебную собаку, остановился. В салоне иномарки пограничники обнаружили 13 тюков с нижним бельем. Предварительная стоимость контрабанды 600 000 рублей.

«В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (ведение на Государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов) и ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации). Автомобиль и груз изъяты, — рассказали в пресс-службе донского погрануправления.