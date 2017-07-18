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ОБЩЕСТВО

Донские поисковики нашли останки бойцов пограничного полка НКВД

14:03 Вторник, 18.07.2017

Останки бойцов 42 пограничного полка НКВД обнаружили в Сальском районе. Об этом сообщает поисковое общество «Миус-Фронт» на свой странице в соцсетях. Найдены останки пяти бойцов, которых считали пропавшими без вести. По словам специалистов, пограничники прикрывали отход частей Красной Армии.

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