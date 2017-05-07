Донские поисковики приняли участие в уроке мужества в Волгоградской области
Вахту Памяти донские поисковики несут и за пределами нашего региона. Отряд «Дон» вместе с членами отряда «Безымянная высота» приняли участие в уроке мужества в Волгоградской области. На мемориале «Лысая гора» они рассказали школьникам о своей работе. В рамках экспедиции, поисковики обнаружили останки 20-ти солдат Красной Армии — скоро они будут перезахоронены.
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