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ОБЩЕСТВО

Донские поисковики приняли участие в уроке мужества в Волгоградской области

13:18 Воскресенье, 07.05.2017

Вахту Памяти донские поисковики несут и за пределами нашего региона. Отряд «Дон» вместе с членами отряда «Безымянная высота» приняли участие в уроке мужества в Волгоградской области. На мемориале «Лысая гора» они рассказали школьникам о своей работе. В рамках экспедиции, поисковики обнаружили останки 20-ти солдат Красной Армии — скоро они будут перезахоронены.

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