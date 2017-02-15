Донские полицейские подарили книги ученикам юридической гимназии
Ростовские полицейские и ветераны органов внутренних дел провели акцию к Международному дню дарения книг. Они поделились своими изданиями с учениками юридической гимназии. Теперь школьная библиотека пополнилась уникальными книгами о главных жизненных ценностях: любви, дружбе, верности долгу. А юным ростовчанам удалось из первых уст услышать истории из жизни ветеранов МВД.
Добавим, таким образом донские полицейские ещё и поддержали акцию телерадиокомпании «Дон-ТР» «Читай и слушай». Напомним, она стартовала месяц назад: любой желающий может поделиться книгами, которые затем отправятся в детские дома и социальные учреждения.
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