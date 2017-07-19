Донские селекционеры создали новый сорт чечевицы

Новый сорт чечевицы сейчас проходит проверку в государственной системе сортоиспытания. Создали его донские селекционеры, назвали донской краснозерной. Впрочем, проверку у потребителей — поклонников этой растительной белковой культуры — сорт уже прошел. За семенами и за готовым фасованным продуктом едут в Ростовскую область из Кубани, Казахстана, Ставрополя.

Партнёр из южного Казахстана по имени Бархан в последнее время стал частым гостем у своих коллег, их связывает чечевица. Этот белковый продукт, как и нут, пользуются огромным спросом у него на родине. Особенно популярна шлифованная чечевица, а такая производится только в трёх местах: в Турции, Индии и России, а точнее в Зернограде.

«Узнали, что в Зернограде есть турецкое оборудование для шлифовки. Оказывается, здесь есть семена, которые селекционно выпускают. Мы их заказали», — рассказывает председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Бархан Камзабекулы.

Для создания нового сорта чечевицы — а на это ушло 4 года — в зерноградской фирме привлекли учёных-селекционеров семеноводческих хозяйств как из Ростовской области, так и Ставропольского края и Казахстана. В эти дни она проходит своеобразную проверку и в государственной системе сортоиспытания сельхозработ.

Вот и фермер Анатолий Лемещук не побоялся рискнуть и несколько лет назад занялся выращиванием полезного белкового продукта, который пока ещё для большинства населения является диковинкой.

«Фермеры приезжают и берут у нас семена. Мы заключаем договора с ними, полностью принимаем урожай, перерабатываем и потом реализуем», — поясняет фермер крестьянского фермерского хозяйства КФХ «Лемещук» Анатолий Лемещук.

Их серые крупы — а это около 40 наименований — признаётся руководитель, раньше на международных выставках не пользовались особым спросом, а вот экологически чистые продукты, наоборот, привлекают огромное внимание.

«Донская краснозёрская, выращенная с четырёх сортоучастках России. Мы рассчитываем, что у нас полностью сырья хватит из того, что мы выдали свой семенной фонд плюс заключили договора на поставку», — прокомментировала директор перерабатывающего предприятия ПКФ «Маяк» Любовь Железная.

Оборудование для переработки выбрали в Турции.

«Большой акцент они делают на чечевице, поскольку у них это продукт национальный. Они будут сажать в России и вывозить не сырьё, а уже готовый продукт», — отмечает заместитель директора перерабатывающего предприятия Анатолий Железный.

Тем самым создали новые рабочие места, в планах расширить производство до двух смен. Ростовская область большая, а потому нужно как можно больше производить экологически чистой еды.