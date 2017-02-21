Донские силовики разрабатывают меры по борьбе с угрозами во время ЧМ-2018

Вероятные угрозы безопасности в период ЧМ-2018 рассчитают на Дону. Этим займутся сотрудники УФСБ, МВД, представители министерства по физической культуре и спорту и других ведомств. Также эксперты разработают соответствующие меры по борьбе с этими угрозами, в том числе и террористического характера.