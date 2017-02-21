Донские силовики разрабатывают меры по борьбе с угрозами во время ЧМ-2018
Вероятные угрозы безопасности в период ЧМ-2018 рассчитают на Дону. Этим займутся сотрудники УФСБ, МВД, представители министерства по физической культуре и спорту и других ведомств. Также эксперты разработают соответствующие меры по борьбе с этими угрозами, в том числе и террористического характера.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.