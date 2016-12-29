Донские синоптики: ‘Зима 2016-2017 будет холодной, но в пределах норм’

Осень пока ещё в самом разгаре, но в преддверии сезона холодов жители Ростовской области интересуются, какая будет зима на Дону. Погодные условия меняются стремительно. За последние несколько лет мы пережили и сильные морозы и аномально теплые декабрьские дни.

Первыми о грядущем температурном рекорде заговорили немецкие и американские ученые. Сотрудники центра AccuWeather и ведущий метеоролог Германии Доминик Юнг заявили — эта зима в северном полушарии станет самой холодной за последние 100 лет. Югу России и соседней Украине западные специалисты напророчили экстремальные температуры.

«Начало зимы в России будет мягким, а во второй половине страну ждут вторжения арктического холода и суровая стужа», — говорили метеорологи.

Виной тому, отметили западные метеорологи, потоки арктического воздуха. Он спровоцирует появление облаков, которые закроют солнечный свет. Холодные зимы Ростовской области предрекли и федеральные власти. На совещании в правительстве региона заместитель министра энергетики Андрей Черезов предупредил: потребление электричества может вырасти, а значит, стоит увеличить и выработку.

«Потребление по ЮФО вырастет где-то на 14%, выработка — на 3%. То есть поставки электроэнергии — большая часть — будет идти через сетевые компании. Это особенность этого года. Компании готовы. Пока есть небольшие замечания, но до 15 ноября все ремонтные работы компании закончат и будут готовы к ОЗП», — говорит заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Мнения отечественных экспертов по поводу пугающего предсказания разошлись. Очень холодная зима вполне вписывается в климатический прогноз донских ученых. Олег Степанян — сторонник цикличной теории. Считает, что глобальные повышения и понижения температур чередуются. И, вопреки тренду на глобальное потепление, уверен: через пару лет европейская часть России вступит в фазу малого ледникового периода, который продлится примерно полвека.

«Пик его придется на 30-е годы — 2030 — и сейчас мы движемся в сторону похолодания. Конечно, это не будут ледники в Ростове. Фактически приведет к тому, что лето будет суше и жарче, зима — холоднее и более малоснежная. И такая тенденция, на наш взгляд, проявится уже в ближайшие годы. Эта зима, на наш взгляд, будет холоднее, чем предыдущая», — говорит кандидат биологических наук, заместитель председателя ЮНЦ РАН по науке Олег Степанян.

Холодная, но не аномальная. Действительно, арктические морозы, согласно сценарию специалистов, придут на Дон примерно в 2018 году. Поэтому ученые рекомендуют уже сейчас учитывать их версии в планировании работы агрохозяйственного сектора. А вот метеорологи, в том числе ростовские, к подобным предсказаниям относятся скептически. Они — сторонники краткосрочных теорий.

«Зима будет близка к норме по температуре. Норма для нашего региона это, конечно, гораздо прохладнее, чем были последние зимы. Самая тёплая зима за весь период наблюдений была прошедшая — 2015-2016 года», — говорит начальник ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Самолётова.

Специалисты донского гидрометцентра говорят: 40 процентов долгосрочных прогнозов на месяц или сезон являются ошибочными. За последние годы звучали разные версии как отечественных,так и зарубежных экспертов. Одни обещали сибирские морозы, другие — необычайное потепление. Пока природный маятник окончательно не склонился ни к одному из вариантов. А это значит, что сейчас метеорология не способна заглядывать слишком далеко.