Донские спасатели напоминают о правилах безопасности на льду

Донские спасатели ежедневно патрулируют места традиционной зимней рыбалки и массового выхода людей на лёд, особенно в период новогодних каникул. На сегодняшний день происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Однако жителям и гостям региона еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах в зимний период.

До наступления устойчивых морозов возникает опасность провала под тонкий лед. Быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, он становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. На одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.

Правила поведения на льду. Не рекомендуется выходить на лед ночью и при плохой видимости. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, то это значит, что лед тонкий. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами. Так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, сначала следует очень внимательно осмотреться и наметить маршрут. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищ. Обязательно берите с собой на рыбалку заряженный сотовый телефон. Номер службы спасения «101″ или «112″.