Донские спасатели отмечают День пожарной охраны

Донские спасатели отмечают годовщину со дня образования пожарной охраны России. На этой неделе в Ростове прошло торжественное мероприятие с участием представителей региональных министерств. Лучших сотрудников службы наградили ведомственными наградами, в том числе медалями «За спасение погибавших» и «За отвагу на пожаре». А также почетными грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, чествовали ветеранов Великой Отечественной и пожарной службы, вспоминали сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

С тех пор, как 368 лет назад в России была официально создана первая противопожарная служба, работы у специалистов не убавилось. Правда, разрушения от огня уже не такие, как, например, в 1744-ом году, когда выгорел почти весь Черкасск (сейчас это станица Старочеркасская) и погибли более трехсот жителей. Когда в 1892 году произошел пожар в доме купца Спирина в Ростове на углу Садовой и Малого проспекта, ныне Ворошиловского, с огнем боролись два дня. Тогда тушили все 46 огнеборцев города. Трое погибли.

Увидеть огнеборцев и их расчеты позапрошлого века можно на диораме в ростовском музее пожарной охраны. Впереди горнист «расчищал» дорогу. Следом — тройка с двенадцатью пожарными, далее- начальники, за ними несколько обозов с бочками воды. Понятно, что работа борцов с огнем тогда была не столь эффективной. Во-первых, мешала узкая неудобная одежда. Во-вторых, приспособлений для тушения огня и защиты пожарных было мало. Кстати, тогда считалось, что лучшим средством защиты от угарного газа являются… усы! Поэтому на работу принимали лишь тех, кто с усами.

«Сейчас аппарат пожарного, на сжатом воздухе. И вот они работают во время пожара. А раньше такого не было. И вот усы как раз защищали нос, чтобы пожарный не задохнулся», — говорит методист Центра противопожарной пропаганды Раиса Халчевская.

Сегодня в службе усы не обязательны: есть другие, более надёжные, средства защиты. Да и в самой службе на Дону работают не 46 человек, как в 19-ом веке, а почти 5 тысяч. И сама профессия стала более широкопрофильной — снежные заносы, наводнения, лесные пожары, техногенные аварии и катастрофы — лишь малая часть того, с чем практически ежедневно приходится сталкиваться пожарным. Например, специализированная часть в Кулешовке в Азовском районе — единственная в своем роде на всем Юге страны. Специалисты этой пожарной части имеют сразу по несколько специальностей: пиротехники, водолазы, психологи, альпинисты-промышленники. Они работают во время всех крупных происшествий округа.

«Это уникальное подразделение, единственное на территории Ростовской области, которое представляет собой не только ПСЧ в ее простом виде. Но на ее базе дислоцируется техника и личный состав, который выполняет очень большой перечень аварийно-спасательных работ. Восемь служб, которые здесь созданы, готовы ликвидировать любые ЧС природного и техногенного характера», — говорит исполняющий обязанности начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Свергун.

Здесь сосредоточена практически вся современная супер-техника. Насосно-рукавный комплекс. Один из основных автомобилей, которые сегодня работают при тушении крупных пожаров и во время подтоплений и наводнений. Эту машину демонстрировали на недавних учениях в Миллеровском районе. Она качала воду за несколько сотен метров от очага пожара. Здесь же были роботы и беспилотники, пожарный танк, снего-болотоходы, 50-метровый каленчатый подъемник. Кстати, в 15-й части стоит самый большой в Ростовской области 72-метровый подъемник. Под него даже пришлось специально немного подкорректировать въезд. Первые каленчатые подъемники появились в стране в 80-х и были 30-метровые. Но с ростом домов росли и они. Этот специально приобрели, когда в Ростове появились дома выше 16-го этажа. В этой же части базируется и единственная в регионе группа экстренного реагирования. В мотогруппе только Виктор и Валерий Константиновы. У них одинаковые мотоциклы, одинаковые боёвки (так называется спецодежда), одинаковые должности и одинаковые звания. Когда братья-близнецы Виктор и Валерий Константиновы приезжают на место ЧП, удивляют многих.

«Чувствуешь на расстоянии брата. Знаешь, что он поможет, не будет стоять сзади спокойно, как ни в чем не бывало. Знаешь, что всегда помощь сзади есть. У нас общая была мечта — ездить на мотоциклах. Нам сказал начальник отряда, что создается мотогруппа. Пойдете? Почему бы нет. Осуществить свою мечту и, в то же время, одновременно и работа», — говорит старший инструктор-спасатель группы экстренного реагирования Виктор Константинов.

Группу создали в 2014 году. Ее преимущество — мобильность. Особенно это важно в загруженном городе. За два года работы они уже доказали свою незаменимость: пожары, ДТП, разведка, — чаще всего на место происшествия они приезжают первыми.

«Помимо реагирования на ДТП, группа экстренного реагирования способна быстрее прочих пожарных подразделений прибыть к месту любого пожара и любой ЧС, произвести разведку, произвести предварительные мероприятия по тушению пожара в тот период, пока основные силы и средства сосредотачиваются на месте», — говорит начальник 40-ОФПС по Ростовской области Илья Нестеренко.

Всего же в регионе сегодня 89 пожарно-спасательных частей. Они приходят на помощь по всей Ростовской области. Лучше всего о работе пожарных говорят сухие цифры — только за последний год на Дону от огня спасено более 6-ти тысяч человек.