Донские спасатели помогли провалившемуся под лед мужчине
Спасатели вызволили из вод Дона мужчину, провалившегося под лед. Об этом сообщает региональной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС. По сообщению ведомства, накануне вечером нетрезвый житель Азовского района провалился под лед недалеко от понтонного моста через Нахичеванскую протоку. Спасатели вытащили пострадавшего и передали полиции.
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это мы его спасли спасатели уже потом подошли !!!!!!!!!!! у нас даже видео есть