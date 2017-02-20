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ПРОИСШЕСТВИЯ

Донские спасатели помогли провалившемуся под лед мужчине

10:43 Понедельник, 20.02.2017

Спасатели вызволили из вод Дона мужчину, провалившегося под лед. Об этом сообщает региональной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС. По сообщению ведомства, накануне вечером нетрезвый житель Азовского района провалился под лед недалеко от понтонного моста через Нахичеванскую протоку. Спасатели вытащили пострадавшего и передали полиции.

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Вячеслав 20.02.2017

это мы его спасли спасатели уже потом подошли !!!!!!!!!!! у нас даже видео есть