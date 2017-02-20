Донские спасатели помогли провалившемуся под лед мужчине

Спасатели вызволили из вод Дона мужчину, провалившегося под лед. Об этом сообщает региональной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС. По сообщению ведомства, накануне вечером нетрезвый житель Азовского района провалился под лед недалеко от понтонного моста через Нахичеванскую протоку. Спасатели вытащили пострадавшего и передали полиции.