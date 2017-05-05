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ОБЩЕСТВО

Донские спасатели поздравили ветеранов в преддверии Дня Победы

18:15 Пятница, 05.05.2017

В преддверии Дня Победы в музее пожарной охраны Ростова-на-Дону спасатели поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Крепкого здоровья и больше светлых радостных дней пожелал им заместитель начальника Главного управления МЧС по региону Дмитрий Саенко. После, на Театральной площади у стелы прошло возложение цветов. Кроме того, для ветеранов устроили прогулку на пожарном корабле.

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