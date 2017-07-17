Донские сварщики стали лучшими на мировом первенстве в Шанхае

Донские сварщики приняли участие в международном конкурсе, который прошел в Шанхае. Всего за победу поборолись 250 специалистов из 15 стран.

Аргоновая горелка — кисть, стальная проволока — краски. Алексей Бурлаков за «мольбертом». Работает над очередной деталью для атомного реактора. Чемпион мира по сварке в среде защитных газов пока не пришел в «Атоммашэкспорт», говорит, не был уверен, что останется в профессии.

«Работать сюда пришел в 2009 году, но стаж мой с 2005 года по сварке. Я в газовом секторе работал на атомной станции», — поясняет победитель международного конкурса «2017 Shanghai «ArcCup» Competition «Кубок дуги» Алексей Бурлаков.

Здесь он познакомился с другом и наставником всей жизни, полностью изменившим отношение к делу и, кстати, предложившим поехать в Шанхай. Владимир Александрович — руководитель школы сварщиков «Атоммашэкспорт». С 2003 года он воспитал больше полутора тысяч специалистов. Сам зажег дугу в далеком 1961 году. Работал в сельском хозяйстве, в оборонке. Считается одним из лучших специалистов в стране. Люди едут к нему учиться искусству сварки со всей страны.

В конкурсе сварки в Шанхае участвовало 250 сварщиков из 15 стран. Соревновались в шести номинациях. Представитель Волгодонска Алексей Болдырев стал лучшим аргонщиком. Евгений Вавренюк на пятом месте — работал вольфрамовым электродом.

В следующем году сварщики «Атоммашэкспорта» обязательно отправятся в Шанхай, говорит на предприятии. Тренер из Волгодонска готовит очередную команду чемпионов дуги.