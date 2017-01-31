Донские театры получат из федерального бюджета 17,8 млн рублей на развитие

Муниципальные театры Ростовской области получат из федерального бюджета 17 833 000 рублей на поддержку творческой деятельности в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Распоряжение о выделении субсидий подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведе. Согласно документу, материальная помощь касается городов с численностью населения до 300 тысяч человек.

«Принятое решение создаст дополнительные условия для совершенствования системы оказания государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки муниципальных учреждений культуры»,- сообщается на официальном сайте российского правительства.

Всего федеральный бюджет направит в 2017 году 670 миллионов рублей. Субсидии распределены между 56 регионами России. Из распоряжения следует, что наибольшую поддержку получат муниципальные театры Московской области и Красноярского края — по 46 900 000 рублей. Меньше всего получат театры Тюменской области — 4 891 000 рублей.