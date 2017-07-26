Донские ученые создадут 3D-модель Азовского моря
Ученые ДГТУ и ЮНЦ РАН отправились в экспедицию по Азовскому морю. Участники плавания проведут замеры воды и поверхности дна на более чем 25 станциях. Полученные данные помогут им построить высокоточную 3D-модель водоема.
Как сообщили в пресс-службе ДГТУ, эта модель позволит предсказывать неблагоприятные и опасные природные явления: штормовые нагоны, затопления, неконтролируемый рост водорослей и планктона.
«Исследования позволят определить расположение зон с дефицитом кислорода в водной среде, а также уточнить структуры течений с учетом сложного рельефа дна, формы береговой линии и текущих погодно-климатических условий», — пояснил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ, доктор физико-математических наук, профессор Александр Сухинов.
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