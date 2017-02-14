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ОБЩЕСТВО

Донские ветинспекторы за неделю 16 раз задерживали грузы без документов

11:22 Вторник, 14.02.2017

Донские ветинспекторы за неделю 16 раз выявили факты незаконной транспортировки животных и реализации подконтрольной продукции. По данным пресс-центра областного управления ветеринарии, чаще всего грузы без необходимых документов задерживали в Зимовниковском районе.

Всего за указанный период нарушители пытались перевезти 65 голов крупного рогатого скота, 28 голов мелкого рогатого скота, 12 свиней, 100 килограммов бараньих субпродуктов, 43 килограмма рыбы, две туши говядины, молоко и молочную продукцию, а также пух и перовое сырье. Добавим, владельцев грузов привлекли к административной ответственности.

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