Донские ветврачи проводят массовую вакцинацию птичьего поголовья

В хозяйствах Ростовской области проводится массовая вакцинация птичьего поголовья. Кур, уток прививают от возможного птичьего гриппа. У донского региона уже был печальный опыт вспышки этого опасного заболевания, последний — всего несколько месяцев назад, поэтому задача на сегодняшний день — 100-процентно защитить крылатую живность.

Один укол и птичьего гриппа этим петухам можно не бояться как минимум полгода. Своих несушек Лилия Ивановна прививает регулярно: выращивает птицу для семьи и друзей, поэтому за здоровьем пернатых следит строго.

«Это здоровье наше — и деток наших, и внуков. Считаю, что прививать птицу нужно обязательно», — говорит Лилия Грицай.

После прививки — обязательный осмотр и консультация ветеринарного врача. Такая процедура сейчас проходит во всех хозяйствах Ростовской области. 10 лет назад в регионе устранили крупную вспышку птичьего гриппа, с тех пор применяют усиленные меры по профилактике. Вирус может вернуться в любой момент. Так в декабре зафиксировали два случая заражения на одной из ростовских птицефабрик.

«В первую очередь, проводится вакцинация в зонах, где существуют повышенные риски вспышек — на территориях подсобных хозяйства, на естественных и искусственных водоемах, это 10-километровые зоны вокруг птицефабрик», — рассказывает исполняющий обязанности начальника управления ветеренарии Ростовской области Александр Овчаров.

Домашних питомцев вакцинируют поголовно, по рублю за укол. В лабораториях исследуют дичь, ведь даже обычные воробьи и вороны после контакта с перелетными птицами могут стать переносчиками гриппа и спровоцировать падеж.

«В основном занос вируса гриппа птиц происходит от перелетных птиц в дикой фауне, потом он попадает в хозяйства. Нельзя приносить Домой потрошенную птицу, все нужно делать с соблюдением правил асептики», — поясняет исполняющий обязанности начальника управления ветеренарии Ростовской области Александр Овчаров.

Наука пока не доказала, что мясо зараженных гусей, уток или куриц может быть опасно для человека. Однако подхватить болезнь можно после непосредственного контакта, поэтому меры предосторожности двойные: специалисты не только прививают всех птиц, но и проверяют напряженность иммунитета. Это значит, что ровно через месяц ветеринары вернутся к некоторым вакцинированным пернатым и проверят, как сработала сыворотка.