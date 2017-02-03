Донские власти обсуждают меры усиления российско-украинской границы в поселке Чертково

Участок российско-украинской границы в Ростовской области будет усилен. Новые инженерные сооружения построят в поселке Чертково. Этим утром там работает специальная комиссия, которая оценит все возможные трудности для местных жителей и выработает подходящий план.

Поселок Чертково практически пополам делит российско-украинская граница. С украинской стороны населенный пункт даже называется по-другому — Меловое. Также между сторонами час разницы во времени.

Сегодня здесь особенно остро становится вопрос безопасности. Не исключено, что это происходит в связи с последними событиями на Донбассе, где, как известно, мирные жители вновь оказались под огнем украинских силовиков. 3 февраля здесь представители региональной власти собрались на межведомственное совещание, чтобы обсудить вопросы защиты населения и безопасности.

Главная тема — это установка на улице Дружбы оградительного забора. Инженерное сооружение будет делить потоки автомобильного движения на границе, и, по мнению властей, станет неким щитом безопасности: будет препятствовать правонарушениям и контрабандной деятельности. Впрочем, вопрос этот сейчас только прорабатывается.

«Вопрос, конечно серьезный и требует детального рассмотрения. Мы — жители приграничной территории — очень хорошо знаем о том, что происходит в Украине», — прокомментировал один из жителей поселка.

Также забор не позволит украинским пограничникам задерживать и привлекать к ответственности российских граждан, которые случайно оказались на сопредельной территории. Этот вопрос также только прорабатывается, решается как в таком случае будет осуществляться проезд автомобилей местного населения, пожарных, «скорых» и будет ли система проезда как-то упрощаться. Подробности журналисты узнают по окончании межведомственного совещания. Сюжет об этом смотрите в следующих выпусках передачи «Вести.Дон».