Донские вузы отмечают День студента

Сегодня в России отмечают День студента или Татьянин день. Представителей донских вузов будут чествовать на Губернаторском балу в Новочеркасске. Туда приглашены лучшие студенты Ростовской области. Торжественный приём пройдет и в Таганроге в Южном федеральном университете.

Ростов присоединится к празднованию в пятницу. В этот день в конгресс-холле ДГТУ пройдет театрализованное представление для студентов, преподавателей и ректоров ведущих вузов региона. К российскому Дню студенчества приурочена акция Ростовского краеведческого музея «Встреча с подлинником». Сегодня посетителям музея впервые покажут уникальные экспонаты из фонда.

«Открытка с изображением специально отстроенного здания Новочеркасского политехнического института. Открытка с изображением главного корпуса Донского, бывшего Варшавского, университета, который расположился на улице Большой Садовой после переезда в Ростов. У нас есть редчайшие открытки, созданные художником Кадулиным из серии «Типы студентов», — рассказывает старший научный сотрудник Ростовского областного музея краеведения Зинаида Римская.