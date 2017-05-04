Донские юнармейцы впервые примут участие в Параде Победы

Всё готово к военному Параду Победы. В донской столице состоялась репетиция. По Театральной площади прошли те, кто уже несколько месяцев чеканит шаг на своих тренировочных площадках. В единый строй встали около полутора тысяч военнослужащих, а также проехала военная техника — бронеавтомобили и противотанковые ракетные комплексы.

До этого они больше месяца чеканили шаг на военном аэродроме, а теперь провели первую тренировку на Театральной площади. Стартовали ровно в 9 вечера под бой курантов.

Собралось более полутора тысяч человек. Наиболее ответственная задача была у самых юных участников парада: барабанщицам Белокалитвинского кадетского корпуса предстоит открывать его, а кадетам Аксайского корпуса и юнармейцам закрывать. Но если для девушек это уже четвертый парад, то юнармейцы по главной площади Ростова пойдут впервые.

«Испытываю гордость. Конечно, кому-то это тяжело дается, а мне вот очень нравится», — признался юнармеец Худомясов Артем.

«Очень счастлива по этому поводу. Мы же раньше просто участвовали в соревнованиях, а сейчас именно в параде маршируем. Это здорово», — отметила юнармеец Альфия Максутова.

Отряды юнармейцев в этом году пройдут во всех городах-героях страны. На плацу для подростков никаких поблажек, говорит руководитель Игорь Карасёв. Все невзгоды они должны терпеть наравне с солдатами.

«Вот уже месяц они тренируются на равных с войсками нашего ростовского гарнизона. Тяжеловато им, но они говорят, что все хорошо, не признаются. Думаю, что мы достойно себя покажем 9 мая», — сказал начальник штаба ростовского регионального отделения юнармейцев Игорь Карасёв.

На первой репетиции с 15-минутными перерывами сделали три прогона. К 9 мая надо все отчеканить до мелочей. И даже такая пробная версия впечатлила пришедших посмотреть репетицию. Следующая состоится уже завтра, 5 мая, поэтому часть улиц, в том числе Театральная площадь, будут перекрыты с 16 часов.