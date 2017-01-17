Донских верующих на крещенских купаниях будут усиленно охранять
В Ростовской области подготовлено 140 мест для крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Установлены подходы и спуски к воде, освещение, развернуты пункты обогрева, где люди смогут переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай. За порядком будут следить спасатели, медики, казаки и правоохранительные органы. В прошлом году 120 тысяч жителей Ростовской области окунулись на Крещение. В этом году ожидается, что не меньше 100 тысяч человек примут участие в обряде.
«Задача поставлена губернатором ясно и четко — обеспечить безопасность граждан во время этого обряда. Все места купания должны быть оборудованы. Задействованы пожарные, спасатели, организовано круглосуточное дежурство», — говорит заместитель губернатора Ростовской области, руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.
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