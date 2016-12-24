Донским чиновникам запретили дарить подарки

В преддверии новогодних и рождественских праздников гостям и жителям донского региона напоминают о строгом запрете дарить чиновникам — государственным и муниципальным служащим — любые подарки. Как пояснили в управлении по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области, некоторые презенты даже могут быть приравнены к взятке.

Исключением являются подарки, которые были получены на официальных мероприятиях или во время служебных командировок — но при этом такие сувениры подлежат сдаче.

Если выяснится, что чиновник все-таки принял от вас презент вне протокола, его ждет наказание, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Если же подарок расценивается как взятка, госслужащий может понести и уголовную ответственность, подчеркнули в управлении информационной политики правительства Ростовской области.