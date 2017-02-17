Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Донское министерство ЖКХ проверяет качество капремонта домов

10:36 Пятница, 17.02.2017

Донское министерство ЖКХ проводит мониторинг качества капремонта многоквартирных домов. Как сообщает на сайт правительства региона, в этом году первыми проверили несколько зданий в Ростове-на-Дону — на улицах Островского и Мечникова. Жильцы рассказали представителям комиссии о том, что проведенными работами довольны. Эксперты при осмотре объектов недостатков в работе подрядных организаций не выявили.

Напомним, в 2016 году капитально отремонтировано 623 дома, в том числе заменено 338 лифтов. На эти цели было направлено 2,7 миллиарда рублей. Работы велись за счет ежегодных взносов собственников и при финансовой поддержке средств областного и местных бюджетов, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ. Минимальный размер взноса на капремонт на Дону составляет 7,17 рубля за 1 квадратный метр.

Еще темы рубрики

17 февраля 2017
Газета ‘Степная Новь’ стала трибуной для каждого жителя Зимовниковского района
17 февраля 2017
Опыт кашарского центра реабилитации несовершеннолетних признан лучшим в России
17 февраля 2017
Дети с особенностями развития побывали в ростовской школе АРТ-песка
17 февраля 2017
Мост в районе ‘Мегамага’ ростовчане предложили назвать имнем Сослана Джанаева

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Иван 17.02.2017

Проверьте дом на Нариманова 72/3. Подъезды ужасные, ничего не делается вообще! Деньги платятся, а содержание дома не производится. Живем как в пещере, все делаем за свой счет!