Донской ансамбль ‘Живая вода’ готовится к традиционному отчетному концерту

Без этого коллектива не обходится ни одно крупное мероприятие — будь то праздник урожая, фестиваль «Гвоздики Отечества» или Шолоховская весна». Ансамбль «Живая вода» из поселка Кулешовка неоднократно становился лауреатом региональных и федеральных конкурсов и фестивалей. Сейчас музыканты готовят традиционный отчетный концерт.

Сейчас мы идём на репетицию ансамбля народных инструментов — это видимая часть. Но одновременно мы отправляемся в другой мир: потому что только в сказках бывают молодильные яблочки, кисельные берега и живая вода.

«Живой водой» назвали муниципальный ансамбль семь лет назад. За это время творчество коллектива полюбили и в их родном селе Кулешовка, и далеко за его пределами.

«Большая часть программы — это русская народная музыка, русские народные песни и их обработки. Наши слушатели оживают вместе с нами, радуясь звучанию этой музыки», — говорит баянист, концертмейстер, руководитель ансамбля «Живая вода» Владимир Староверов.

Сегодня коллектив готовится к ежегодному отчёту. Он состоится 19 марта.

«Особенность народного коллектива — это всегда хорошее настроение! Это всегда позитив и работа на вдохновении. Наша русская культура — это очень важно», — говорит участница ансамбля «Живая вода» Ольга Пропастина.

Ольга — дочь руководителя ансамбля Владимира Староверова. Папа отправил девочку в страну черно-белых клавиш, когда ей было пять лет. Самого папу родители отвели в музыкальную школу, когда ему исполнилось девять. Первым баяном был «Ростов-Дон» производства несуществующей сегодня ростовской фабрики музыкальных инструментов. Так дальше и рос — вместе с баянами. Сейчас уже играет на пятом. Семейная династия продолжается — концертмейстер тоже убедил идти учиться музыке маленькую внучку.