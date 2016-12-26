Донской глава выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ту-154
Губернатор Ростовской области Василий голубев от лица всех жителей донского региона выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154, который разбился недалеко от Сочи ранним утром 25 декабря.
Как сообщили в пресс-службе главы Дона, в телеграмме, адресованной Министру обороны России Сергею Шойгу, говорится: «Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всех жителей Ростовской области. Мы разделяем с вами горечь тяжёлой потери. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших».
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