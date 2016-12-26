Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Донской глава выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ту-154

13:00 Понедельник, 26.12.2016

Губернатор Ростовской области Василий голубев от лица всех жителей донского региона выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154, который разбился недалеко от Сочи ранним утром 25 декабря.

Как сообщили в пресс-службе главы Дона, в телеграмме, адресованной Министру обороны России Сергею Шойгу, говорится: «Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всех жителей Ростовской области. Мы разделяем с вами горечь тяжёлой потери. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших».

Еще темы рубрики

26 декабря 2016
Донской глава выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ту-154
26 декабря 2016
27 и 28 декабря в Ростове вновь будут отключать свет
26 декабря 2016
ГК ‘Ростов-Дон’ завершил год еще одной победой
26 декабря 2016
Задача Дона на 2017 год — увеличить объем инвестиций до 1 триллиона рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.