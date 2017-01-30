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ОБЩЕСТВО

Донской предприниматель получил премию Высоцкого ‘Своя колея’

11:04 Понедельник, 30.01.2017

Предприниматель из Цимлянска Ростовской области Дмитрий Юшковский стал лауреатом премии Владимира Высоцкого «Своя колея». Церемония награждения состоялась в минувшие выходные в московском театре на Таганке. Юшковский владеет базой отдыха в Цимлянске. В спальных корпусах и домиках предприниматель поселил беженцев из Донбасса, которые бежали в Ростовскую область от войны. За несколько лет вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях на турбазе Дмитрия Юшковского нашли убежище тысячи человек. За помощь и благотворительность сын Владимира Высоцкого Никита, учредивший премию «Своя колея» в 1997 году, наградил донского бизнесмена. Из рук Никиты Высоцкого Дмитрий Юшковский получил почетный знак и номерную золотую медаль с профилем и автографом Высоцкого.

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