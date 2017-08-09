Донской радиолюбитель расскажет всему миру о событиях Великой Отечественной войны

«Радио 75. Тацинский танковый рейд». С таким позывным выйдет в эфир радиолюбитель станицы Тацинской Анатолий Поляков. Он расскажет всему миру о событиях Великой Отечественной войны — рейде танкового корпуса генерала Баданова.

В декабре 42-го войска корпуса вышли к немецкому аэродрому в станице Тацинской, который использовали для снабжения окружий под Сталинградом армии Паулюса. Дата радиосеанса назначена на декабрь, именно в это время был совершен танковый прорыв. Сейчас радиолюбитель Анатолий Поляков готовится к радиосеансу, уже купил новое оборудование.