Донской радиолюбитель расскажет всему миру о событиях Великой Отечественной войны
«Радио 75. Тацинский танковый рейд». С таким позывным выйдет в эфир радиолюбитель станицы Тацинской Анатолий Поляков. Он расскажет всему миру о событиях Великой Отечественной войны — рейде танкового корпуса генерала Баданова.
В декабре 42-го войска корпуса вышли к немецкому аэродрому в станице Тацинской, который использовали для снабжения окружий под Сталинградом армии Паулюса. Дата радиосеанса назначена на декабрь, именно в это время был совершен танковый прорыв. Сейчас радиолюбитель Анатолий Поляков готовится к радиосеансу, уже купил новое оборудование.
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