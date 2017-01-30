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ОБЩЕСТВО

Донской регион получит 33,3 млн рублей на изучение русского языка

9:51 Понедельник, 30.01.2017

Ростовская область в 2017 году получит из федерального бюджета 33 263 400 рублей на изучение и преподавание русского языка. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Деньги выделены в рамках реализации государственной программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. Согласно программе, средства пойдут на «развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка государственного языка Российской Федерации», — следует из распоряжения главы правительства. Всего на госпрограмму выделено 126, 53 млн. рублей. Помимо Ростовской области, денежные средства распределены на Краснодарский край, Воронежскую, Иркутскую и Тамбовскую области.

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