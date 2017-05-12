Донской регион признали самым благоприятным для развития предпринимательства
Ростовскую область отметили на национальном конкурсе «Золотой Меркурий» в специальной номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».
Мероприятие ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой России при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания и Министерства экономического развития. Традиционно на конкурсе презентуют лучшие образцы продукции и услуг и передовые отечественные бизнес-модели.
Ростовская область занимает 6 место в стране по количеству предприятий малого и среднего бизнеса, на них трудится каждый третий человек, занятый в экономике Дона, сообщает пресс-служба донского правительства.
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