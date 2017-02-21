Донскую столицу ждет большой музыкальный рок-марафон

Завтра, 22 февраля, донскую столицу ждет большой музыкальный марафон. В Ростове стартует рок-фестиваль «Че За Фест». Это единственный форум на юге России, который поклонники ждут с большим нетерпением.

Большое количество, а главное качество звука, проекций, видеоэкранов превращают его в настоящее шоу. В шестичасовом марафоне выступят «Animal ДжаZ», Глеб Самойлов и совесть отечественного рока Юрий Шевчук — «ДДТ». Сегодня в Ростове-на-Дону на встрече с журналистами он рассказал, что поиски рифм и мелодий по-прежнему остаются самым увлекательным для него занятием. Добавим, концерт начнется в 16 часов в КСК «Экспресс».

«Программа делится на три части. Это не набор хитов, как делают многие наши коллеги. Мы собирали тексты, которые максимально отражают то или иное время, наше понимание этого времени», — пояснил лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.