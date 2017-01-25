Дону необходимы специалисты в сфере соцобслуживания

Еще около 200 специалистов в сфере социального обслуживания необходимо подготовить в этом году. На заседании правительства сегодня о такой стратегии заявил губернатор Василий Голубев. Специалисты займутся социальным сопровождением семей и детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.