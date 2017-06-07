Дорогое чтение: почему ростовчане не могут себе позволить новые книги

Стало известно, что правительство России утвердило концепцию развития детского и юношеского чтения. В последнее время россияне возвращают позицию самой читающей нации, однако количество продаваемых книг находится на низком уровне.

Ради «Клуба 12 стульев», последней полосы «Литературной газеты», Сергей Синеок пропустил 125 школьных завтраков. В юности сборник юмористических рассказов был для мальчишки дорогой и желанной вещью, на которую пришлось откладывать деньги. Любовь к чтению пересилила голод и оказалась вечной.

«Вы видите следствие этого заболевания. Это не все книги, у мамы еще столько же. У нас читающая семья, я с детства стоял в очереди на подписке. Каждую субботу возле КАГИЗа — это Садовая — Буденновский — собирались люди, записывались, потом — лотерея, кто выиграл, кто нет», — говорит Сергей Синеок.

Сергей вспоминает: тогда читать книги было модно, каждая семья мечтала о хорошей библиотеке, а Советский Союз, как известно, звался самой читающей страной. В 90-х позиция лидера была утрачена, но в последние годы показатели немного улучшились. Сейчас международный институт маркетинговых исследований «Gfk» вернул россиян в тройку самых прилежных читателей мира. Наши соотечественники уступили китайцам, но обогнали Испанию, Италию и Великобританию.

«Больше прослеживается спрос на классику, у людей нет времени на долгие раздумья. Культовый роман Булагакова «Мастер и Маргарита», отечественные новые произведения Рубиной, зарубежные писатели — Оруэл уже 2-й год подряд не выходит из лидера продаж», — говорит Екатерина Пчёлкина.

Что мешает вернуть прежнее первенство? Некоторые считают, что чтение бумажных носителей стало дорогим. Жители России, как выяснили исследования, сейчас покупают меньше книг, но платят за них больше. Ежегодно отпускные цены на издания растут на 8-12%. В этой сфере ценовой барьер большинства покупателей, уверены аналитики, 300 рублей. И если найти классическую литературу за эту стоимость реально, то закупиться бестселлерами может не каждый. Вот, например «Маленькая жизнь» за большие деньги: шедевр Ханьи Янигахары обойдется почти в 800 рублей. Это, уверяют эксперты, вполне обосновано.

«Стоимость книги — 2/3 от объемной цены — составляют расходные материалы, а остальное — накладные, недавно проводили исследования, 90% расходных материалов — импортные, с учетом возросшего курса доллара выросли и все расходные», — говорит директор типографии Южного федерального университета Алексей Устенко.

Сейчас в России практически нет заводов по производству качественной бумаги, львиную долю сырья издатели закупают за рубежом, основные поставщики — Китай и Финляндия. Повлиял и взлетевший до 18% НДС. Бизнес не в состоянии снизить цены. Наряду с пропагандой чтения государство должно создать условия для предпринимателей.

«Должна быть государственная программа серьезная, чтобы книги не только печатались, но должно быть увеличено количество мест продаж, книжки должны быть доступны в любом месте — метро, на остановках», — говорит начальник отдела продаж книжной продукции издательского дома Михаил Гайфулин.

В этом случае, уверен производитель, предложение сможет стимулировать спрос, и индустрия сможет не только сохранить преданных читателей, но и привлечь новых.

Альтернативу дорогим покупкам все-таки можно найти: это библиотеки, букроссинг и так называемые книжные развалы. Бывшие в употреблении издания стоят в 6, а то и 10 раз дешевле. Поход сюда может превратиться в охоту за сокровищем: иногда не знаешь, что попадётся. Главный минус — свежие книжные хиты попадают сюда редко.