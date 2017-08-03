Дорожники: мост на Малиновского в Ростове проваливается из-за многотонных машин
Деформационный шов на мосту по ул. Малиновского вновь не выдержал нагрузок. Как сообщает пресс-служба администрации Ростова со ссылкой на МКУ «ДИСОТИ», починить его планируют к субботе. Как пояснили дорожные службы, разрушение шва происходит из-за движения по нему грузового транспорта весом более 20 тонн. При этом на подъездах к мосту установлены знаки, ограничивающие движение таких тяжелых машин.
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