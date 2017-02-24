Дорожников в донской столице наказали за укладку асфальта в лужи

В Ростове-на-Дону наказали дорожников, которые проводили укладку асфальтобетона под дождем. Отметим, использованная смесь сама по себе предназначена для работы в неблагоприятную погоду, но она требует того, чтобы в выбоине не было воды.

Так асфальт уложили в лужи на объектах по улицам Коммунаров и Ле-Ман. В администрации приняли решение, что объекты эти не примут и данные работы не оплатят. В подрядной организации, которая занималась работами — ООО «Стройавтодор», сообщили, что за нарушение понесли ответственность начальник участка и мастер по производству работ.