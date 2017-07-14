Дорожную карту строительства «Самбекских высот» подготовят до 1 сентября
Дорожную карту строительства народного музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» подготовят до 1 сентября. Такое распоряжение дал губернатор региона Василий Голубев.
Само строительство должно стартовать не позднее 2019 года и закончиться уже к 2020 году. Экспозиция комплекса будет посвящена основным сражениям Великой Отечественной войны, которые прошли в Ростовской области, а также расскажет о подвиге жителей Дона в битвах и тылу. Пока такого большого музея, посвященного событиям войны, в регионе нет.
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