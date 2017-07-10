Доступная среда: ростовские тротуары не приспособлены для инвалидов-колясочников



В Ростове-на-Дону социальные объекты — больницы, банки, аптеки — давно обзавелись пандусами, но улицы донской столицы все еще не приспособлены для нужд людей с повышенными потребностями здоровья. То что для обычного пешехода едва заметная мелочь, для человека на коляске — непреодолимое препятствие.

«Бордюр очень высокий, если я сейчас начну съезжать с коляски, я могу сломать ее, выпасть», — говорит инвалид-колясочник Пётр.

Каждый выход в город ростовских инвалидов напоминает езду по пересеченной местности. Большинство улиц и пешеходных переходов не оборудованы съездами, а доступ к существующим перекрыт парковками и брошенными где попало машинами.

«С начала текущего года в Ростове-на-Дону за нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств сотрудниками ГИБДД составлено порядка 2 тысяч административных материалов», — говорит заместитель начальника отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Юлия Комарницкая.