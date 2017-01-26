ДТП на донской трассе унесло жизни трех человек

В Орловском районе Ростовской области на автодороге «Котельниково-Песчанокопское» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по донскому региону, водитель «ВАЗ-2107″ выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем RAV-4. В результате аварии погибли водитель и два пассажира отечественного авто. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего уточняются, подчеркнули в ведомстве.