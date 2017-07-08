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ОБЩЕСТВО

Два крупных проекта в сфере ветроэнергетики планиурют реализовать на Дону

18:34 Пятница, 07.07.2017

В Ростовской области в ближайшие два года планируют воплотить в жизнь два крупных проекта в сфере ветроэнергетики.

Комания «Роснано» намерена построить ветропарк мощностью 250 мегаватт. Сейчас специалисты ищут место под строительство объекта.

Также разработчики проекта считают необходимым разместить в области и производство башен ветроэнергетических установок. Эту работу собираются организовать совместно с «Красным котельщиком».

«Проекты крупные, интересные, по сути, будет создана новая индустрия. Вы можете рассчитывать на самую широкую поддержку областного правительства, начиная с вопросов оформления земли, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой и заканчивая мерами государственной поддержки», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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