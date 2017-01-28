Два необычных проекта реализуют сотрудники библиотеки имени Величкиной

Областная детская библиотека имени Величкиной запускает два новых и достаточно интересных проекта. Так, сообщает сайт донского правительства, первая акция — «Мобильная детская библиотека». Она должна обеспечить детям из отдаленных населенных пунктов региона доступ к новым, современным изданиям. Для этой цели уже закуплен автомобиль «Лада Ларгус», который и станет «библиотекой на колесах».

Также в 2017 году библиотека проведет «Читательский всеобуч для родителей». Взрослым расскажут о том, почему чтение играет важную роль в процессе воспитания. Кроме того, посетители узнают, как выбирать книги для детей разного возраста и как убедить подрастающее поколение, что мир литературы гораздо интереснее телевидения и интернета.