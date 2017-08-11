Два носорога переедут в Ростов из Тель-Авива этой осенью
Приятный сюрприз ждет дончан этой осенью. Двух носорогов привезут в Ростов из Тель-Авива. Сейчас в зверинце активно готовятся к пополнению — возводят вольеры с современным оборудованием для поддержания комфортного климата.
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