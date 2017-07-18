Экологи обнаружили точки незаконных сбросов в Темерник

Экологи выявили места незаконных сбросов в Темерник. Они прошли вдоль русла реки в пределах Ростова-на-Дону.

«37 ливневых выпусков, 25 из них были сухими. Из 12 выпусках, где присутствовала вода, мы отберём пробы. Предварительно, по характерному запаху, уже можно определить, что в четырех из них присутствовали хозяйственно-бытовые стоки», — прокомментировала начальник управления экологического надзора Минприроды Дона Елена Анпилогова.

Как сообщает сайт областного правительства, в ближайшее время установят всех собственников, совершающих сбросы, нарушители будут привлечены к ответственности.