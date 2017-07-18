Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Экологи обнаружили точки незаконных сбросов в Темерник

17:37 Вторник, 18.07.2017

Экологи выявили места незаконных сбросов в Темерник. Они прошли вдоль русла реки в пределах Ростова-на-Дону.

«37 ливневых выпусков, 25 из них были сухими. Из 12 выпусках, где присутствовала вода, мы отберём пробы. Предварительно, по характерному запаху, уже можно определить, что в четырех из них присутствовали хозяйственно-бытовые стоки», — прокомментировала начальник управления экологического надзора Минприроды Дона Елена Анпилогова.

Как сообщает сайт областного правительства, в ближайшее время установят всех собственников, совершающих сбросы, нарушители будут привлечены к ответственности.

Еще темы рубрики

18 июля 2017
МАКС-2017: ростовские винтокрылые машины показали на демонстрационных полетах
RUSSIA_24
18 июля 2017
‘Россия 24. Дон’ онлайн-трансляция на сайте DONTR.RU
18 июля 2017
Авиакомпания «Азимут» получила новый Sukhoi Superjet 100
18 июля 2017
На Дону снизился уровень преступности среди несовершеннолетних

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.