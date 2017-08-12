Экология, природа, благоустройство: от дончан примут вопросы и заявки

С понедельника, 14 августа, в Ростовской области начнется предварительная запись граждан на прием по вопросам экологии. Как отметили в пресс-службе правительства, жителей Ростовской области часто волнуют такие проблемы, как несанкционированные свалки, бездомные собаки, вырубка зеленых насаждений, состояние водных объектов, благоустройство парков и другие.

В связи с этим 24 августа 2017 года с 10 до 17 часов на территории Ростовской области пройдет общеобластной тематический прием граждан, посвященный Году экологии. На вопросы граждан ответят представители министерства природных ресурсов и экологии, жилищно-коммунального хозяйства, административная инспекция Ростовской области, администрации муниципальных образований региона. Также будут привлечены специалисты территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных уполномоченных государственных органов.

В Ростове-на-Дону личный прием граждан пройдет в министерстве природных ресурсов и экологии (пр.Ворошиловский 46/176, к.411); административной инспекции (пр.Ворошиловский, 12/85, к.6). Кроме этого, представители Минприроды, министерства ЖКХ и административной инспекции будут проводить личный прием в управлении по работе с обращениями граждан и организаций правительства Ростовской области (пр.Соколова, 15).

Также личные приемы граждан пройдут в администрациях городских округов и муниципальных районов области. Для жителей области будет обеспечена связь в режиме видео-конференц-связи с различными органами власти, в том числе федеральными.

Обратите внимание: прием проводится при наличии паспорта и в порядке очереди. Но ростовчане и жители области могут выбрать удобное для себя время общения, заранее записавшись по телефонам (863) 240-73-49 и (863) 240-55-26, указав при этом вопрос, планируемый к обсуждению. Предварительная запись граждан на прием будет проводиться с 14 по 23 августа с 10 до 18 часов.