Экообстановку в Новочеркасске будет контролировать специальная лаборатория
В Новочеркасске появилась лаборатория по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха, сообщает сайт администрации города.
Объект установили на пересечении пр. Баклановского и ул. Пушкинской. Когда-то экопост размещался в Новочеркасске именно на этом месте, но более 15-ти лет мониторинг состояния окружающей среды не велся.
Уже полностью смонтировано оборудование, проводится его проверка. Ежедневно специалисты будут брать пробы воздуха. Полученные данные позволят выявить основные источники загрязнения.
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