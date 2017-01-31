Экообстановку в Новочеркасске будет контролировать специальная лаборатория

В Новочеркасске появилась лаборатория по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха, сообщает сайт администрации города.

Объект установили на пересечении пр. Баклановского и ул. Пушкинской. Когда-то экопост размещался в Новочеркасске именно на этом месте, но более 15-ти лет мониторинг состояния окружающей среды не велся.

Уже полностью смонтировано оборудование, проводится его проверка. Ежедневно специалисты будут брать пробы воздуха. Полученные данные позволят выявить основные источники загрязнения.