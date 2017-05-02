Экосубботник: школьники и студенты очистили от мусора левый берег Дона

Всероссийский экологический субботник стал подготовкой к майским праздникам. В Ростове-на-Дону под действия строительного десанта попал левый берег. На уборку территории вышли студенты и школьники. Навести порядок нужно было на трех гектарах территории.

От востока к западу по ростовскому левому берегу. Приехавшим на экологический субботник студентам и школьникам предстоит навести порядок примерно на трех гектарах. В основном они должны убрать сухие ветки, оставшиеся после вырубки деревьев.

Для десятиклассниц ростовской школы №10 — двух Анастасий — Ланиной и Толстых — этот субботник — очередной шаг в карьере. Активистки Российского отряда волонтёров стараются участвовать во всех возможных мероприятиях с прицелом на Чемпионат мира по футболу.

Больше 200 человек приехали на субботник. Но прежде, чем позвать сюда школьников и студентов, специалисты обследовали 10 гектаров территории. Лесполосу очистили от сухих деревьев.

«Еще, конечно, хотелось бы напомнить тем, кто отдыхает здесь, что не следует оставлять после себя мусор. Взяли пакетик, сложили все, увезли, в городе есть места, где это все можно утилизировать», — говорит начальник отдела управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Максим Волошин.

Большая уборка на левом берегу Дона в Ростове — одна из десятков в череде экологических акций.

«У нас на этот год запланировано очистка территорий на площади в 18 тысяч гектаров, а также уборка леса от горельников, это еще тысяча гектаров», — отмечает начальник управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Челбин.

«Ростовская область в силу своих климатических условий раньше, чем в другие регионы России, начала проводить экологические субботники. Мы посадили уже 395 тысяч деревьев, благоустроили мемориалы», — поясняет первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Акцией на левом берегу Ростов поддержал Всероссийский экологический субботник, участниками которого стали сотни городов и сотни тысяч жителей страны.