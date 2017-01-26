Экс-глава донского села осуждена за мошенничество на 3,5 года
Бывшая глава Лакедемоновского сельского поселения Неклиновского района Татьяна Миронова осуждена на три года и шесть месяцев по статье «Мошенничество».
«В суде установлено, что Миронова с сентября 2005 года по октябрь 2012 года, действуя в сговоре со специалистом администрации поселения, подписала изготовленные последней 9 выписок из несуществующих в действительности постановлений главы сельского совета о предоставлении своим знакомым земельных участков общей площадью 23,4 тыс. кв. м в с. Гаевка», — рассказали в пресс-службе прокуратуре Ростовской области.
В результате махинаций сельской главы территориальный отдел управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Ростовской области зарегистрировал за знакомыми экс-чиновницы земли общей стоимостью 6,8 миллионов рублей. Суд полностью признал вину Мироновой. Наказание бывшая глава будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
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