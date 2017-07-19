Экс-руководитель донского ГУФСИН задержан по подозрению в крупной взятке

В Ростове по подозрению в крупной взятке был задержан бывший руководитель донского ГУФСИН Сергей Смирнов. Эту информацию «Вестям» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах. Ранее по аналогичному обвинению арестовали заместителя Смирнова — Сергея Ральникова. Мы следим за развитием событий.