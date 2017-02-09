Экспедиция ученых ЮНЦ РАН по Азовскому морю завершена
Сегодня ученые Южного научного центра РАН завершили экспедицию по Азовскому морю. Ее цель — найти решение проблемы миграции рыб. Дело в том, что за последнее время в Азовском море значительно увеличилась популяция морских рыб и сократилось число пресноводных. Ученые связывают это с тем, что вода с каждым годом становится более соленой. А потому лещ, судак и тарань вынуждены мигрировать в пресные водоёмы.
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