Экспедиция ученых ЮНЦ РАН по Азовскому морю завершена

Сегодня ученые Южного научного центра РАН завершили экспедицию по Азовскому морю. Ее цель — найти решение проблемы миграции рыб. Дело в том, что за последнее время в Азовском море значительно увеличилась популяция морских рыб и сократилось число пресноводных. Ученые связывают это с тем, что вода с каждым годом становится более соленой. А потому лещ, судак и тарань вынуждены мигрировать в пресные водоёмы.